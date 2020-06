Prognoza vremena: Oblačno i suvo, na severu kiša

Nova pre 56 minuta | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, s dužim sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, sem na istoku i severu zemlje gde se očekuju kiša i kratkotrajni pljuskovi, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i suvo vreme, s dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura biće oko 16,