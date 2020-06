Priznala mužu da dete nije njegovo, nastao haos! Damir je nožem krenuo na trudnu Draganu! Horor u aleksandrovcu!

Kurir pre 1 sat

Dragana V.(29) , oporavlja se na Odeljenju intenzivne nege u Opštoj bolnici Kruševac, nakon što ju je danas popodne nevenčani suprug Damir I.(19) pet puta ubo nožem.

Pokušaj ubistva dogodio se u baraci na deponiji smeća Sinjevac, na oko dva kilometra od Aleksandrovca, gde je par živeo u vanbračnoj zajednici. - Majka povređene trudnice ispričala je policiji da se njena ćerka prvo svađala sa suprugom, ali je sve to trajalo vrlo kratko, posle čega je njen zet dohvatio nož i kao omađijan pet puta izbo nožem i to u u prednji i zadnji deo grudnog koša - iznosi nezvanično izvor. Do svađe je došlo kada je Dragana saopštila Damiru da je