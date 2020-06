U nedelja još toplija, do 30 stepeni: Tokom dana mogući pljuskovi s grmljavinom, a od ponedeljka novi obrt!

Kurir pre 5 sati

Posle nedelje promenljivog i nestabilnog vremena, konačno sunčan početak vikenda, najavljuju meterolozi, mada se u pojednim delovima zemlje može očekivati kratkotrajna kiša.

U nedelju živa će skočiti do čak 30 stepeni, mada treba očekivati i pljuskove i grmljavine. U Srbiji se pre podne očekuje toplo i pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, a najniža temperatura biće od 12 do 19, najviša od 27 do 30 stepeni. U Beogradu će biti toplo, veći deo dana pretežno sunčano, kasno posle podne i uveče promenljivo oblačno sa kratkotrajnim