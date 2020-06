Vučić o pitanju dijaloga Beograda i Prištine: "Amerika i Nemačka otvoreno ratuju ko će da vodi glavnu reč oko Kosova"

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u emisiji "Prva tema" otkrio detalje o mogućem nastavku dijaloga Beograda i Prištine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u emisiji "Prva tema" otkrio detalje o mogućem nastavku dijaloga Beograda i Prištine. - Uvek imamo izbor. Plašim se da nisu sjajni. Samo gledam to junačenje i to kako će svi sve da sačuvaju, kako je sve divno. Ljudi na Kosovu to znaju. Mi moramo da brinemo o našem narodu na Kosovu, da investiramo u zdravstvo i školstvo. Da idemo na još veće investicije i da se borimo za naše nacionalne interese. Oni vrše svaki dan pritisak od