Tragedija kod Novog Pazara: Automobilom usmrtio dečaka (4)

Dečak (4) iz Novog Pazara poginuo je danas kada ga je u Kovačevu udario automobil kojim je upravljao V.M. iz tog sela, pišu beogradski mediji.

Kako prenosi portal Blic.rs, do tragedije je došlo oko 16 časova, kada je mališan tokom igre istrčao iz dvorišta na ulicu, posle čega je na njega naleteo automobil marke “ford fiesta”. Dečak je u nesreći teško povređen i on je hitno transportovan do Opšte bolnice u Novom Pazaru. Ipak i pored borbe lekara, mališan je podlegao teškim povredama. Policija je odmah nakon nesreće izašla na teren i izvršila uviđaj, a vozaču Velimiru M. (77) određeno je zadržavanje do 48