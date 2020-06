Amfilohije o hapšenju sveštenika: Ovo što rade je upravo zastrašivanje naroda, kao što su radili '45

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

- Zapanjeni smo ovim što se dogodilo sa trojicom naših sveštenika. To je čisto politički akt. Oni prikivaju Crkvu na krst - rekao je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije ispred hrama u Podgorici povodom novih dešavanja u Crnoj Gori. On je podsetio da je već rekao da ako treba nekog da procesuiraju, to je mitropolit crnogorsko-primorski. - Ja sam već potpisao za iduću litiju, koje će naravno biti, jer mi je neprijatno da moji sveštenici budu procesuirani, a ja