Protesti u Crnoj Gori zbog pritvaranja sveštenika

Danas pre 3 sata | Piše: FoNet

Nekoliko desetina građana okupilo se ispred zgrade danilovgradske policije protestujući zbog pritvaranja sveštenika Željka Ćalića. Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije izjavio je da su sveštenici Srpske pravoslavne crkve (SPC) privedeni iz političkih razloga, ocenio da to što se dešava nema veze ni sa pravom ni sa pravdom i ponovio da, ako neko treba da bude procesuiran, to je onda on.

Građani pevaju crkvene pesme. Ćalić je uhapšen u nedelju uveče nakon litije u Danilovgradu, a tužilaštvo ga tereti za nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, prenose podgoričke Vijesti. Više destina sveštenika i građana okupilo se večeras ispred zgrade Centra bezbednosti (CB) Podgorica kako bi dali podršku uhapšenom parohu Mirčeti Šljivančaninu. Šljivančaninu i danilovgradskom parohu Željku Ćaliću danas je određeno zadržavanje