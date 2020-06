Vučić: Videću da li će Kosovo da poštuje ono što je rekao Grenel

Danas pre 2 sata | Piše: FoNet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se tek videti da li će Kosovo da poštuje ono što je rekao američki izaslanik Ričard Grenel o nekandidovanju u međunarodne organizacije, jer četiri godine to nije prihvatalo.

On je, u izjavi novinarima u Čačku, istakao da su Amerikanci rekli da će se u Vašingtonu razgovarati samo o ekonomiji, i priznanje nezavisnosti Kosova neće biti tema, a da je do sada 50 puta razgovarao i sa Grenelom i sa izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Pred nama nije lak period, ali ćemo znati da se borimo za naše državne i nacionalne interese i čuvamo ih, poručio je on, ističući da će, posle dugog telefonskog razgovora juče sa ruskim predsednikom