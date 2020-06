US Open u predviđenom terminu, bez publike

Nova pre 3 sata | Autor:Tanjug

Guverner države Njujork Endrju Komo rekao je da će teniski grend slem turnir US Open biti održan u Njujorku u planiranom terminu od 31. avgusta do 13. septembra, ali bez publike. “Uzbuđeni smo zbog US Opena, koji će biti održan u Kvinsu, od 31. avgusta do 13. septembra. Biće igran bez prisustva navijača, ali moći ćete da gledate mečeve na televiziji. To prihvatam”, izjavio je Kuomo, čime je podržao nameru Američkog teniskog saveza (USTA) da turnir bude organizovan.