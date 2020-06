Rolan Garos pomeren za još sedam dana, na 27. septembar

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Početak francuskog teniskog grend slem turnira Rolan Garosa pomeren je za još sedam dana, pa će startovati 27. septembra u Parizu, saopštili su danas organizatori.

Rolan Garos je zbog pandemije korona virusa već pomeren sa maja na septembar, a sada je pomeren za još nedelju dana i trajaće od 27. septembra do 11. oktobra. Turnir je trebalo da počne 20. septembra, ali će sada kvalifikacije početi 21. i trajaće do 25. septembra. Posle te odluke igrači koji budu igrali na Ju Es openu imaće više vremena da se spreme za turnir u Parizu. Ju Es open će biti održan od 31. avgusta do 13. septembra u Njujorku. Teniski savez Francuske