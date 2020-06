Vremeplov: Rođen Stravinski

RTV pre 7 sati | Tanjug

NOVI SAD - Na današnji dan 1882. godine rođen je ruski kompozitor Igor Fjodorovič Stravinski, jedan od najuniverzalnijih muzičkih stvaralaca 20. veka. Odlikuje ga velika raznovrsnost muzičkog izraza i stila, u prvoj fazi nadahnut je ruskom narodnom muzikom, u drugoj je ekspresionista sa povremenim oslanjanjem na džez, u trećoj se okrenuo neoklasičnom stilu. Od 1910. živeo je u Francuskoj, a od 1937. do smrti 1971. u SAD. Dela: baleti "Žar ptica", "Petruška", "Posvećenje proleća", scenska kantata "Svadba",

Danas je sreda, 17. jun, 169. dan 2020. Do kraja godine ima 197 dana. 1239 - Rođen je engleski kralj Edvard I "Dugonogi", koji je tokom vladavine od 1272. do 1307. reformisao zakone i uspostavio snažan administrativni sistem, proširivši ga i na Vels, čiji je izdvojen status ukinuo. Prethodno je učvrstio kraljevsku vlast nad plemstvom, pobedom u ratu od 1264. do 1267, u kojem je komandovao vojskom svog prethodnika na prestolu, Henrija III, ali ipak nije uspeo da