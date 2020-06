Metež, brutalnost i potresne scene u Budvi: Sputnjik sa lica mesta /foto/

Sputnik pre 3 sata

Crnogorska policija je rano jutros na surov način i uz upotrebu hemijskih sredstava uhapsila gradonačelnika Budve Marka Carevića i predsednika Skupštine opštine (SO) Budva Krsta Radovića. Dramatičnu akciju možete videti u Sputnjikovoj foto-priči.

how did it start this morning in Budva #SerbLivesMatter #nedamosvetinje https://t.co/M5VbQL6myl — SRBHistory 1244 (@HistorySrb) June 17, 2020 Nakon što je sinoć odustala od asistencije Upravnoj inspekciji za nasilnu smenu vlasti u Budvi, policija je rano jutros sa desetak kombija opkolila zgradu Opštine i uhapsila Marka Carevića i Krsta Radovića. Uhapšen je i sekretar za investicije Mladen Mikijelj, kao i sin i brat Marka Carevića. Policija je upotrebila hemijska