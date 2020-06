Lavrov i Dačić: Rusija i Srbija će se i dalje međusobno podržavati u međunarodnoj areni

Beta pre 41 minuta

Ministri spoljnih poslova Rusije i Srbije, Sergej Lavrov i Ivica Dačić, izjavili su danas u Beogradu da će dve zemlje nastaviti s međusobnom podrškom u međunarodnim organizacijama i s razvojem bilateralnih odnosa na temelju strateškog partnerstva.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare posle njihovog sastanka, Dačić je rekao da je Beograd "veoma zahvalan Rusiji na doslednoj podršci" teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, i da Moskva "može uvek da računa" na Srbiju jer Beograd "uvek podržava rusku poziciju u međunarodnim institucijama i organizacijama".

"Veoma smo zahvalni Rusiji na doslednoj podršci naporima da pitanje Kosova rešimo mirnim sredstvima, putem dijaloga, bez ucena i favorizovanja jedne od strane, naročito kad je reč o zapadnim partnerima. Sergej je o tome detaljno razgovarao s predsednikom (Srbije Aleksandrom) Vučićem i preneo mu neke ruske ocene o ponašanju koje se može očekivati u daljem toku dijaloga", kazao je Dačić.

On je naveo da je EU "morala više da se angažuje" na primeni Briselskog sporazuma kao njegov garant.

"Ako ne realizujete ono što ste dogovorili, a pritom stalno idu neki novi jednostrani potezi, vi urušavate kredibilitet pregovaračkog procesa. Ali to je jedna taktika da se stalno ide sa novim jednostranim potezima kako bi se zaboravile neke stare obaveze. Danas niko više ne priča o Zajednici srpskih opština (na Kosovu), nego su svi govorili o ukidanju taksi. I sada su kao zadovoljni što su ukinute takse, a ono što je bila osnova Briselskog sporazuma nije sprovedeno", dodao je Dačić.

Lavrov je rekao da su na sastanku "potvrdili podudarnost stavova" dve zemlje po većini pitanja i dodao da su i Moskva i Beograd "pristalice jačanja demokratskih načela međunarodnog života".

"Dogovorili smo se da podržavamo tesnu koordinaciju u međunarodnim forumima. Potvrdili smo spremnost da i dalje podržavamo srpske partnere u borbi za zakonita prava Srbije povodom Kosova. Osnovnu uloga igra Rezolucija SB UN 1244 koja je u potpunoj meri očuvala aktuelnost", kazao je Lavrov.

On je naveo da Rusija podržava "kurs rukovodstva Srbije na izgradnji konstruktivnih i dobrosusedskih odnosa" sa svim zemljama Balkana i da "pozitivno ocenjuje napore Beograda na održavanju mira i stabilnosti u tom važnom delu evropskog kontinenta".

Povodom kritika sa Zapada na račun Beograda zbog saradnje s Kinom i Rusijom, Dačić je rekao da Srbija sama bira s kim će imati prijateljske odnose.

"S kim ćemo da sarađujemo i ko će nam biti prijatelj, to je nešto što mi biramo i niko ne može to da nam nameće. To je pitanje za nas i radićemo onako kako je u našem interesu. Mi imamo dobre političke odnose i sa Rusijom i sa Kinom, ali imamo mnogo slabije ekonomske odnose od političkih. Ja mislim da oni treba da budu mnogo bolji. A mnogo veću ekonomsku saradnju (s Kinom i Rusijom) imaju te zapadne zemlje koje nas napadaju zbog toga", kazao je šef srpske diplomatije.

Povodom kritika da Srbija nije jednako tretirala pomoć EU, s jedne, i Rusije i Kine, s druge strane, tokom pandemije korona virusa, Dačić je rekao da Unija na početku epidemije nije bila solidarna ni unutar svojih granica, dok je Srbija "dobila humanitarnu pomoć i od Rusije i od Kine".

Lavrov je rekao da na konferenciji na kojoj je učestvovao sa šefom evropske diplomatije Žozepom Borelom od njega nije čuo "nikakve primedbe prema Rusiji ili Kini u smislu borbe protiv korona virusa".

"Čuo sam da je više zapadnih predstavnika komentarisalo da je podrška Rusije Italiji propaganda. Upozoravali su naše partnere da nam se ne obraćaju za pomoć, govoreći im da Rusija nikada ništa ne daje džabe. Ako neki zapadni analitičari misle da treba da se dobije nešto za pomoć, to govori o vrednostima u liberalnim krugovima, a među pravoslavnim hrišćanima besplatna pomoć je normalna stvar među prijateljima", kazao je šef ruske diplomatije.

Dačić je rekao da je Lavrov "veliki prijatelj srpskog naroda" i da svaka njegova poseta za Srbiju predstavlja "veliki i radostan događaj".

"Smatramo ga velikim prijateljem koji je uvek vodio računa o interesima Srbije. Uz (predsednika Rusije Vladimira) Putina, jedan je od najzaslužnijih kad je reč o zaštiti naših državnih i nacionalnih interesa. Njegova poseta ima simbolički značaj jer je Srbija prva država koju posećuje od početka krize izazvane pandemijom", kazao je Dačić.

Dačić je Lavrovu povodom njegovog 70. rođendana poklonio gitaru, a od šefa ruske diplomatije zauzvrat je dobio mikrofon.

