Brajović o Torbici: Smrt koja nas je sve zaledila

Nova pre 56 minuta | Autor:Matija Jovandić

Igor Vuk Torbica bio je beskrajno darovit, svaka njegova predstava bila je osobena i nešto je obeležila, kaže glumac Vojislav Voja Brajović o tragičnom odlasku mladog reditelja.

Vest o smrti Igora Vuka Torbice u 34. godini u Rovinju odjeknula je i pogodila celu kulturnu scenu u regionu. Sestra mladog reditelja oglasila se porukom na Fejsbuku, a brojne njegove kolege i prijatelji biranim rečima se opraštaju od njega. – To je tolika tragedija i šok za sve nas. Taj mladi čovek delovao je kao stub superiornosti i samopouzdanja, imao je svest o svom ogromnom daru i kada to nestane na takav način, to nas zaledi. To je teško nadoknadiv gubitak.