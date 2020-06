Hrvatska počela da vraća putnike iz Srbije i Bosne

Sputnik pre 2 sata

Putnici koji su iz Srbije i Bosne i Hercegovine tokom poslednja dva dana pokušali da uđu u Hrvatsku, a da pritom nisu imali valjani razlog potkrepljen dokumentacijom, vraćeni su sa granice u svoju zemlju, piše „Jutarnji list“.

To je, kako se navodi, rezultat pooštravanja mera na graničnim prelazima sa Srbijom i BiH, s kojima je povezana većina novoobolelih u Hrvatskoj u poslednjih nedelju dana. Za „Jutarnji list“ to je potvrdio ministar unutrašnjih poslova i šef Nacionalnog štaba Davor Božinović, koji je rekao da su pojačane kontrole na tim granicama i da se striktno kontrolišu propisane mere. „Nakon što je došlo do novih slučajeva zaraze, a da su pritom većinom vezane za te zemlje,