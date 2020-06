Vučić: Ovo je istorijski trenutak, malo ko je u ovo verovao

Danas pre 32 minuta | Piše: Beta

Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je ta stranka na parlamentarnim izborima dobila ogromno poverenje građana, „najveće ikada u Srbiji“.

„Dobili smo i veliko upozorenje naroda da moramo da budemo još odgovorniji, ozbiljniji i marljiviji. Da napravimo najbolji mogući rezultat za narod i građane“, rekao je Vučić na prvoj konferenciji za novinare po zatvaranju izbornih mesta. On je rekao da se to desilo „kada je malo ko u to verovao“. „U politici sam dugo, ali ovakav trenutak nikada nisam doživeo“, rekao je on.