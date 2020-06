Kon: Situacija u Beogradu ponovo preteća, nekih zabrana će uskoro biti

N1 Info pre 34 minuta | N1 Beograd

Dr Predrag Kon, član Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, je na odmoru, ali se povodom epidemiološke situacije oglasio na Fejsbuku gde je napisao da je situacija u Beogradu ponovo preteća i da ako se on ponovo bude pitao najstarija generacija više nikada neće biti zatvorena u kuće, kao što je bio slučaj tokom vanrednog stanja.

"Epidemiološka situacija Kovid 19 u Beogradu je ponovo preteća. Zbog povratka studenata svojim kućama u julu može se pretnja proširiti po čitavoj Srbiji", upozorio je dr Kon na Fejsbuku. On objašnjava da je do pogoršanja situacije došlo posle 5. juna kada su ograničenja javnog okupljanja podignuta na 1000, a potom potpuno ukinuta. Na kritike da je do pogoršanja situacije i skoka broja novozaraženih došlo posle derbija održanog 10 juna, Kon kaže da novooboleli ne