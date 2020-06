Urnebesni komentari na Varheljijev tvit o izborima u Srbiji

Nova pre 3 sata | Autor:Nevena Dimitrijević

Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji napisao je danas na Tviteru kako je ovo važan dan za Srbiju i da se raduje budućim vlastima za dalju saradnju na putu ka Evropi.

Urnebesni komentari na njegov tvit privukli su mnogo veću pažnju nego ova njegova izjava.. Naime, nedugo pošto su stigli preliminarni rezultati izbora, tviteraši su u ogromnom broju ostavljali komentare na objavu Olivera Varheljija: Important day for #Serbia with parliamentary and local elections. Looking forward to working with new government on #EU-related reforms. Committed to help Serbia move forward quickly towards EU accession and to support economic recovery