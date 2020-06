Kiša uništila rod maline u Ivanjici, kao i drugog voća i povrća

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

IVANjICA: Ceo rod maline je uništen usled obilnih padavina u dolinama pored Moravice na zapadu zemlje, kao i drugog voća, ali i krompira, kukuruza i ostalog povrća, kaže predsednik Asocijacije malinara Dobrivoje Radović i navodi da je stanje alarmantno, a da je voda odnela i puteve, objekte, štale i grla stoke.

On je Tanjugu rekao da su u celoj dolini od Požege do Ivanjice svi zasadi uništeni, da su putevi u prekidu, da su prekinuti dalekovodi i da su stubovi pali u Moravicu. "Sve što je zasađeno u dolinama pored Moravice je odneto. Ceo rod maline u Arilju, Požegi, Guči, Lučanima, Kosjeriću, Bajinoj Bašti i drugim mestima je posle ovoliko vode završena priča", kazao je Radović. Dodaje da i ono što je eventualno ostalo pitanje je do kada će trajati, jer je mnogo vode palo,