Grenel na Tviteru: Njujork tajms demantovao Vučićev sastanak sa Trampom

Danas pre 3 sata | Piše: FoNet

Njujork tajms je ispravio navode iz teksta o Srbiji i Kosovu i demantovao informaciju da će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić u subotu sastati sa predsednikom Donaldom Trampom, objavio je na svom Tviter nalogu specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel.

„Nisam iznenaden, jer su pisali tekst, a nikada nisu ni razgovarali sa mnom. Izmišljaju“, napisao je Grenel na Tviteru. Grenel je primetio da je Njujork tajms u tekstu pogrešio njegovu funkciju, nazivajući ga izaslanikom SAD za Balkan. The NYT is forced to correct basic information about their Kosovo-Serbia story – and then they get my title wrong in the Correction. I’m not surprised because they wrote but never spoke to me – the actual negotiator. #makingitup