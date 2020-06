Putin: Rusija se uspešno izborila sa epidemijom korone

RTV pre 44 minuta | Tanjug

MOSKVA - Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je Rusija uspešno prošla kroz najopasniju fazu epidemije korona virusa, da epidemija nije prošla, ali da život mora da se nastavi.

"Siguran sam da ćemo zajedno moći da rešimo sve probleme i prevazići sve teškoće. Dokazali smo da to možemo", rekao je Putin u obraćanju naciji. On je rekao da se ispostavilo da je fleksibilan pristup Rusije u suzbijanju virusa bio ispravan. "Od samog početka epidemije napravili smo izbor i odlučili da su najvažniji ljudski životi, zdravlje i dobrobit. Najvažnija stvar je sačuvati ljude, sve ostalo će doći posle", rekao je Putin. On je rekao da su prethodni meseci