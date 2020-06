Montgomeri: Optužnica protiv Tačija dokaz jaza između SAD i EU

Blic pre 3 sata

Bivši američki ambasador u Srbiji Vilijam Montgomeri smatra da je objavljivanje predloga optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija još jedan primer širenja jaza između SAD i EU.

Na pitanje da li je koincidencija to što je optužnica obelodanjena uoči predstojećeg sastanka predstavnika Beograda i Prištine u Beloj kući, da li je reč o pokušaju dezavuisanja Grenelove inicijative, Montgomeri za Tanjug kaže: "Niko neće poverovati da je to slučajnost." Montgomeri, međutim, skreće pažnju da "suprotstavljene pozicije SAD i EU garantuju da u doglednoj budućnosti neće biti pronađeno rešenje kosovskog problema". On pri tome otklanja bilo kakvu sumnju