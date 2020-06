Čelsi pobedio, Liverpul šampion! Dugih, predugih 30 godina su "Crveni" čekali na titulu i mogu da zahvale - sitiju, pa će pred njima da dobiju pehar!

Blic sport pre 3 sata | Dr. P.

Fudbaleri Liverpula su novi šampioni Engleske! I to sedam kola pre kraja i to da nisu ni igrali danas! Zahvaljujući pobedi Čelsija nad Sitijem u derbiju 31. kola (2:1) stigli do, verovali ili ne, prve titule od kada je osnovana Premijer liga! Poslednju su osvojili u sezoni 1989/90. Ali titula za je ove sezone bila samo pitanje trenutka jer je ekipa igrala atomski fudbal i dominirala najjačom evropskom ligom od početka - do titule! Tim trenera Jirgena Klopa je