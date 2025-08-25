Novak ispričao Amerikancima srpsku poslovicu: Jedna stvar ih frapirala posle pobede i pisanja istorije

Novak Đoković je sa 6:1, 7:6(3), 6:2 savladao Lernera Tiena i tako postao prvi igrač u istoriji tenisa koji je slavio 75 puta zaredom u prvom kolu grend slema.

Srpski as je igrao promenljivo i to je ono što ga najviše brine, iako je tokom susreta imao i problem sa žuljevima. Ipak, žuljeve je moguće sanirati, ali će ostati jedna druga briga. „Počeo sam sjajno, prvi set dvadesetak minuta. Onda neki dugi gemovi u drugom setu, bio sam iznenađen koliko sam posle toga bio loše fizički. Napravio sam mnogo neiznuđenih grešaka i vratio ga u meč. Drago mi je što sam se resetovao posle drugog seta, treći set je bio OK. Nadam se da