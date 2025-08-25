Đokovićeva pobeda: Više pitanja nego odgovora (video)

Bivši broj 1 sveta muči se sa kondicijom, fizičkom spremom i formom u startnoj pobedi na Ju Es Openu

Novak Đoković je osvojio prvi od svoja četiri trofeja na Ju-Es Openu 2010. godine, 15 godina kasnije ponovo je u trci za pehar. Izvukao se, ali ga čeka još mnogo posla, komentarišu na zvaničnom sajtu Ju Es Opena. To je zaključak posle Đokovićeve teške pobede od 6:1, 7:6 (3), 6:2 nad američkim tinejdžerom Lirnerom Tijenom u prvom kolu Ju-Es Opena u nedelju uveče, što je bio njegov prvi meč posle više od šest nedelja pauze. Đoković je imao problema sa kretanjem i