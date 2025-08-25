Đokovićeva pobeda: Više pitanja nego odgovora (video)

Sportski žurnal pre 57 minuta
Đokovićeva pobeda: Više pitanja nego odgovora (video)

Bivši broj 1 sveta muči se sa kondicijom, fizičkom spremom i formom u startnoj pobedi na Ju Es Openu

Novak Đoković je osvojio prvi od svoja četiri trofeja na Ju-Es Openu 2010. godine, 15 godina kasnije ponovo je u trci za pehar. Izvukao se, ali ga čeka još mnogo posla, komentarišu na zvaničnom sajtu Ju Es Opena. To je zaključak posle Đokovićeve teške pobede od 6:1, 7:6 (3), 6:2 nad američkim tinejdžerom Lirnerom Tijenom u prvom kolu Ju-Es Opena u nedelju uveče, što je bio njegov prvi meč posle više od šest nedelja pauze. Đoković je imao problema sa kretanjem i
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Bravo Nole! Đoković uz malo muke do druge runde US Opena! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje…

Bravo Nole! Đoković uz malo muke do druge runde US Opena! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje dugogodišnjih želja!“

Hot sport pre 3 minuta
Đoković: Brinem što se mučim da ostanem u dugim razmenama

Đoković: Brinem što se mučim da ostanem u dugim razmenama

Sportski žurnal pre 3 sata
Novak: Kada uđete u kasne tridesete, mora da se sačuva energija za ono što je najbitnije

Novak: Kada uđete u kasne tridesete, mora da se sačuva energija za ono što je najbitnije

Sportski žurnal pre 3 sata
Novakova dominacija na startu US opena, bez izgubljenog servisa do druge runde!

Novakova dominacija na startu US opena, bez izgubljenog servisa do druge runde!

Sportske.net pre 4 sati
Đoković lako do drugog kola US Opena

Đoković lako do drugog kola US Opena

Vesti online pre 4 sati
"Dart Đoković": Neobičan autfit Novaka na Ju-Es openu privukao veliku pažnju

"Dart Đoković": Neobičan autfit Novaka na Ju-Es openu privukao veliku pažnju

Kurir pre 3 sata
Pegula, Paolini i Navaro u drugom kolu Ju Es opena

Pegula, Paolini i Navaro u drugom kolu Ju Es opena

Radio sto plus pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak Đoković

Sport, najnovije vesti »

Olga Danilović napredovala na WTA listi

Olga Danilović napredovala na WTA listi

Danas pre 23 minuta
Film o treneru Dejanu Milojeviću proglašen najboljim na festivalu sportskog filma na Zlatiboru

Film o treneru Dejanu Milojeviću proglašen najboljim na festivalu sportskog filma na Zlatiboru

Zoom UE pre 37 minuta
Surduličani pali u finišu: Radnik - Železničar (P) 1:2 VIDEO

Surduličani pali u finišu: Radnik - Železničar (P) 1:2 VIDEO

Vranje news pre 3 minuta
Zvezda otputovala na Kipar: Evo na koga računa Vladan Milojević! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan…

Zvezda otputovala na Kipar: Evo na koga računa Vladan Milojević! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje dugogodišnjih želja!“

Hot sport pre 3 minuta
Uspešno završen Festival sportskog filma na Zlatiboru! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje…

Uspešno završen Festival sportskog filma na Zlatiboru! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje dugogodišnjih želja!“

Hot sport pre 3 minuta