"Dart Đoković": Neobičan autfit Novaka na Ju-Es openu privukao veliku pažnju

Kurir pre 8 sati
"Dart Đoković": Neobičan autfit Novaka na Ju-Es openu privukao veliku pažnju

Novak Đoković je pohod na 25. grend slem titulu započeo u skroz crnoj odeći i obući.

Potpuno neobičan autfit obukao je najbolji srpski teniser za meč protiv Lernera Tijena u meču prvog kola. Poslednjih sezona odabir boja postaje bitna tema u svetu tenisa, kao i navijačima koji prate svoje ljubimce. Lakost, Novakov sponzor, odlučio je da "oboji" Novaka skroz u crno. "Darth Djokovic", stajalo je u objavi sponzora, aludirajući na serijal "Ratovi zvezda" i Darta Vejdera. Upadljivo crnoj odevnoj kombinaciji, koja sadrži polo majicu, šorts, znojnice i
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Bravo Nole! Đoković uz malo muke do druge runde US Opena! Dani odluke za srpskog asa: Serija a zove – Šta činiti!?

Bravo Nole! Đoković uz malo muke do druge runde US Opena! Dani odluke za srpskog asa: Serija a zove – Šta činiti!?

Hot sport pre 1 sat
Neverovatno: prva Emina pobeda na Ju-Es openu od trijumfa 2021.

Neverovatno: prva Emina pobeda na Ju-Es openu od trijumfa 2021.

Sport klub pre 3 sata
Đokovićeva pobeda: Više pitanja nego odgovora (video)

Đokovićeva pobeda: Više pitanja nego odgovora (video)

Sportski žurnal pre 5 sati
Đoković: Brinem što se mučim da ostanem u dugim razmenama

Đoković: Brinem što se mučim da ostanem u dugim razmenama

Sportski žurnal pre 8 sati
Novak: Kada uđete u kasne tridesete, mora da se sačuva energija za ono što je najbitnije

Novak: Kada uđete u kasne tridesete, mora da se sačuva energija za ono što je najbitnije

Sportski žurnal pre 8 sati
Novakova dominacija na startu US opena, bez izgubljenog servisa do druge runde!

Novakova dominacija na startu US opena, bez izgubljenog servisa do druge runde!

Sportske.net pre 8 sati
Đoković lako do drugog kola US Opena

Đoković lako do drugog kola US Opena

Vesti online pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisRatovi zvezdaGrend slem

Sport, najnovije vesti »

LEPA VEST: Džaja nije zaboravio čika Dragana! FSS poklonio stolice sa naslonom za pokrivenu tribinu!

LEPA VEST: Džaja nije zaboravio čika Dragana! FSS poklonio stolice sa naslonom za pokrivenu tribinu!

Plus online pre 13 minuta
Sportski direktor Radničkog, Slavko Perović, podnosi ostavku?

Sportski direktor Radničkog, Slavko Perović, podnosi ostavku?

Glas Šumadije pre 8 minuta
Crvena zvezda apsolutno nema konkurenta u superligi Srbije?! Napredna analitika kaže sledeće! Nakon godinu dana pauze, turnir…

Crvena zvezda apsolutno nema konkurenta u superligi Srbije?! Napredna analitika kaže sledeće! Nakon godinu dana pauze, turnir se vraća na taš: Partizan dočekuje paok i Zenit!

Hot sport pre 13 minuta
"U Partizanu nisam mogao da budem pravi ja": Ajzea Majk žali što ga Grobari nisu dobro upoznali zbog povrede

"U Partizanu nisam mogao da budem pravi ja": Ajzea Majk žali što ga Grobari nisu dobro upoznali zbog povrede

Mondo pre 13 minuta
Kamerun razbijen: Ubedljiva pobeda srpskih odbojkašica u senci povrede Tijane Bošković!

Kamerun razbijen: Ubedljiva pobeda srpskih odbojkašica u senci povrede Tijane Bošković!

Kurir pre 14 minuta