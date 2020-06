I sutra sunčano i toplo, ponegde po podne i uveče pljuskovi

Nova pre 2 sata | Autor:Tanjug

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo.

Posle podne prvo na zapadu i jugu Srbije, a kasnije prema veceri ponegde i u Vojvodini, uz lokalni razvoj oblacnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniza temperatura od 14 do 22 C, a najviša od 31 do 33 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Kasnije posle podne ili uveče ponegde u gradu ili okolini uz lokalni razvoj oblacnosti moguć je kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar