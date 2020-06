Kragujevac: Proglašena vanredna situacija, registrovano 50 novoobolelih

RTV pre 1 sat | Tanjug

KRAGUJEVAC - Kragujevački krizni štab je odlučio da se u našem gradu uvede vanredno stanje i da nadležnom ministarstvu predloži mere koje bi trebalo da budu realizovane u cilju sprečavanja širenja korona virusa, rekao je komadant štaba i gradonačelnik Kragujevca, Radomir Nikolić.

On je novinarima posle sednice Kriznog štaba, rekao da će u toku dana biti poznato koje će tačno mere biti preduzete. Nikolić je rekao da Kragujevčani ne vode računa o sopstvenom i zdravlju drugih. "Našem narodu je potrebno naređenje, potrebna je motka i zato predlažemo resornom ministarstvu uvođenje vanredne situacije na teritoriji opštine Kragujevac", rekao je on. U Kragujevcu 50 novih slučajeva korona virusa Do noćas u dva sata posle ponoći, u Kragujevcu je