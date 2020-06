Er Srbija obnavlja letove iz Kraljeva, više letova iz Niša

Nova pre 2 sata | Autor:Tanjug

Letom na relaciji Kraljevo-Beč Er Srbija je jutros počela obnavljanje letova sa Aerodroma Morava u Kraljevu, trećeg aerodroma u Srbiji sa kojeg srpska nacionalna avio-kompanija obavlja saobraćaj.

Ujedno, Er Srbija nastavlja i sa ponovnim uspostavljanjem avio-saobraćaja sa Aerodroma Konstantin Veliki u Nišu. Za sredu 1. jula najavljen je prvi let od Niša do Salcburga, a za četvrtak, 2. jula i prvi let do Hanovera posle prekida uzrokovanog pandemijom korona virusa, saopštio je nacionalni avio-prevoznik. “Izuzetno smo zadovoljni što postepeno obnavljamo sve više letova i tako proširujemo našu ponudu sa svih aerodroma sa kojih letimo u Srbiji. Letovi iz Niša i