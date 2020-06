Prognoza do kraja nedelje: Sunce, pa kiša – i sve u krug

Nova pre 5 sati | Autor:Milica Čule

U Srbiji će danas i dalje biti toplo vreme, sa temperaturom od 29 do 32 stepena, a posle podne će doći do lokalnog razvoja oblačnosti dok su u planinskim predelima mogući pljuskovi.

Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde u planinskim predelima kratkotrajni pljusak i grmljavina. Vetar slab i umeren, severozapadni i severni. Najniža temperatura od 14 do 20, najviša od 29 do 32 stepena. U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i malo svežije, ali i dalje toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni i severni. Najniža temperatura 19, najviša 29 stepeni. Do petka će biti pretežno sunčano i toplo sa retkom pojavom poslepodnevnih pljuskova