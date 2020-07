U BiH na korona virus pozitivno 4.788 osoba, oporavilo se 2.515

Blic pre 2 sata | VALENTINA MIŠLJENOVIĆ

U Bosni i Hercegovini na novi korona virus pozitivno je ukupno 4.788 osoba, pokazuju poslednji podaci Ministarstva civilnih poslova BiH.

Od ovog broja, u Federaciji BiH korona virusom zaraženo je ukupno 2.386 osoba, u Republici Srpskoj 2.372, a u Brčko distriktu 30 osoba. Do sada je u BiH na virus ukupno testirano 95.885 uzoraka, od čega u Federaciji BiH 57.176, u Srpskoj 37.575, a u Brčkom 1.134 testiranja, piše Srpskainfo. U BiH do sada se od korona virusa oporavilo ukupno 2.515 osobe. U Republici Srpskoj oporavilo se 1.343 osoba, u Federaciji BiH 1.166, a u Brčkom 16 osoba. Do sada je u BiH