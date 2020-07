Vučić o Beogradu: Zatvaramo studentske domove, noćne klubove od 23h do 6 sati...

N1 Info pre 21 minut | N1 Beograd

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će Vlada doneti odluku da na dve nedelje zatvori noćne klubove, splavove, kafiće koje nemaju bašte u periodu od 23h do 6 ujutro, kao i da će svi studentski domovi u Beogradu biti zatvoreni. Zabranjena javna okupljanja u zatvorenom za više od 100 ljudi, na otvorenom za više od 500. Najavio je i kazne od ponedeljka za nenošenje maski u gradskom prevozu i tržnim centrima. Ako ove mere ne budu dale rezultate, Vučić kaže da će se ići sa daljim, ne isključujući

