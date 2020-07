Mađarska: Iako ima samo dva nova zaražena, mere i dalje važe

Dnevnik pre 52 minuta | Tanjug

BUDIMPEŠTA: U protekla 24 sata u Mađarskoj je preminuo jedan pacijent, a prijavljeno je dvoje novoobolelih, objavljeno je na zvaničnom sajtu koronavirus.gov.hu.

Ipak, opasnost od epidemije još nije prošla, naglašavaju mađarske vlasti i upozoravaju da je stanje zdravstvene pripravnosti i dalje na snazi. To podrazumeva obavezno nošenje maski u javnom prevozu i prodavnicama. U Mađarskoj je do sada preminulo 589 ljudi, a zaraženo 4.174 od početka pandemije. Aktivnih slučajeva je 801, 140 je hospitalizovano, od čega je osmoro na respiratorima, a još se 1.252 osobe nalaze u samoizolaciji. Do sada je ozdravilo 2.784 zaraženih. Od