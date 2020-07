Crni rekord u BiH: Za dan koronom zaraženo 289 ljudi

Sputnik pre 3 sata

U poslednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je oboren crni rekord po broju novozaraženih osoba, čak 289 od čega 186 je u Federaciji BiH, a 103 u Republici Srpskoj.

U Federaciji BiH do sada je testirano 59.847 uzoraka, a virus je potvrđen kod 2.666 osoba, prenosi portal Kliks. Do sada su u RS-u potvrđena 2.554 slučajeva zaraze virusom korona, oporavilo se 1.360 osoba. Ukupno je testirano u tom entitetu 38.554 osoba. Do sada je u BiH preminula ukupno 191 osoba, prema podacima sajta Vorldometers.info.