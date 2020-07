Del Arno Bend: Treba nam izlečenje

Danas pre 49 minuta | Piše: Una Miletić

Mikstejtp za post-karantin: Plejlistu pravi Del Arno Band Društvo je došlo, verujem, do potpunog prezasićenja. Političko-socijalna-ekonomska postavka, koja danas dominira svetom, gde je novac Bog, a profit jedino motivaciono gorivo, učinili su da do tog zasićenja dođe.

Malo po malo, sve je postalo prihvatljivo, a to je pomoglo urušavanju svih etičkih parametara. Isplativost i korist postali su jedina mera svega, što ukazuje da je sistem došao do svog kraja. Iako se sada čini sve da do promene ne dođe, količina nezadovoljstva je takva da će promene biti neminovne – to za Danas kaže Jovan Matić, frontmen grupe Del Arno Band, koji pravi ovonedeljnu plejlistu za Mikstejtp za post-karantin. Ova grupa nedavno je izbacila spot za pesmu