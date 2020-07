Agencije: Otkazana sva putovanja za Grčku, turisti dobijaju zamenske vaučere

N1 Info pre 35 minuta | Beta

Turističke agencije su, čim je za ponedeljak najavljeno zatvaranje grčke granice za turiste iz Srbije, zbog pogoršanja zdravstvene situacije širenjem pandemije virusom COVID-19, otkazale sva putovanja koja nisu mogla da se realizuju do početka zabrane ulaska u tu zemlju, rekli su predstavnici agencija u Srbiji.

"Otkazali smo sva putovanja za Grčku do 15. jula, do kada važi odluka Grčke o zatvaranju granice za turiste iz Srbije', rekao je direktor turističke agencije Sabra travel Vladimir Vlaho. Grčka je u šest časova zatvorila granicu za državljane Srbije do 15. jula, osim za neophodna putovanja za koja je potrebna posebna dozvola. Vlaho je rekao da je do 15. jula u Grčku trebalo da otputuje oko hiljadu ljudi, a da je grupa od oko sto putnika koja je u nedelju krenula u