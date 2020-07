Rasinski okrug: Za 24 sata čak 13 novozaraženih

Nova pre 1 sat | Autor:Nenad Božović

Na teritoriji Rasinskog okruga u poslednja 24 sata, otkriveno je 13 osoba zaraženih koronavirusom.

U Kruševcu je registrovano sedam, u Aleksandrovcu četiri, i u Brusu dve osobe. To je do sada najveći dnevni bilans zaraženo sti u ovom delu Srbije. U Rasinskom okrugu je od početka epidemije pa do danas, obolelo 497 lica, a izlečeno je 354 bolesnika. U Opštoj bolnici Kruševac smešteno je oko pedeset obolelih od Kovida 19, od kojih je čak polovina iz Brusa. Ovi bolesnici imaju lakšu i srednju kliničku sliku, a oni u težem stanju upućuju se u Niš, Kragujevac ili