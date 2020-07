U toku pripreme za snimanje filma i serije po delu Bore Stankovića

Danas pre 1 sat | Piše: S. D.

Uzdizanje starog Vranja U Ripnju podno Avale već gotovo dva meseca teku opsežni scenografski radovi i pripreme za snimanje ambicioznog filmsko-serijskog projekta zasnovanog na književnom opusu Bore Stankovića, po scenariju kultnog srpskog sineaste Voje Nanovića i u režiji Milutina Petrovića i Gorana Stankovića, saopštio je Filmski centar Srbije, čiji je direktor Gordan Matić ovih dana posetio set.

U produkciji beogradske produkcijske kuće This and That Productions, poznati scenograf Milenko Mile Jeremić i njegov tim već sedam nedelja rade na filmskoj replici devetnaestovekovnog Vranja. Radovi su, kako kažu iz FCS-a, otprilike negde na polovini, a velika scenografija obuhvata čitav jedan grad i niz pratećih objekata, uključujući Hadži Trifunovu kuću, gradski han, trg sa pijacom, sahat kulu, magazu, džamije, putujuće lutkarsko pozorište… Scenario za