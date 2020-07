Sukobi i suzavac na protestima u Beogradu i Novom Sadu

RTS pre 10 minuta

Građani nezadovoljni epidemiološkom situacijom i radom aktuelne vlasti i večeras su protestovali širom Srbije. Iako su u prestonici protesti počeli mirno, policija je reagovala nakon što su je demonstranti gađali dimnim bombama, flašama i bakljama. Ispred Skupštine je trenutno mirno. Napadnute ekipe RTS-a u Novom Sadu i Nišu.

22:29 Jedan od demonstranata: Ne možemo više da trpimo poniženje Jedan od demonstranata rekao je novinarki RTS-a da nije došao "ni u čijoj političkoj odeždi" već u "građanskom odelu Srbije". Kaže da je srpski narod izašao na ulicu jer ne može da trpi poniženje od strane vlasti, jer je nezadovoljan ekonomijom u zemlji, zato što je "Srbija svoje najbolje sinove proterala" i zato što trguje Kosovom. Your browser does not support the video tag. 22:27 Napadnuta i ekipa