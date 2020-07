Konsultacije počinju 15. jula, nova vlada do 25. avgusta, biće značajnih promena u Nemanjinoj

Večernje novosti pre 43 minuta | V. M.

Vučić o susretima posvećenim KiM i planovima oko formiranja ministarskog tima

NOVA vlada biće formirana najkasnije do 25. avgusta, a moguće je da se to dogodi i mnogo ranije. To je najavio predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić, koji je rekao da će konsultacije o novom mandataru i sastavu Vlade početi 15. jula. Govoreći o mogućim ministrima, Vučić je kazao da ne deli ljude na stranačke i nestranačke, već na sposobne i nesposobne, vredne i lenje, poštene i nepoštene: - To će biti glavni kriterijum. Biće značajnih promena zakona o