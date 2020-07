Brnabić: Brine me pokušaj destabilizacije Srbije

RTV pre 27 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je zabrinuta zbog činjenice da je strani faktor umešan u proteste u Beogradu, te da su stranci državljani koji su napadali policiju deo pokušaja destabilizacije Srbije.

Ona je uverena da je ono što se prethodna dva dana događalo organizovano i to, kako je rekla, jako dobro organizovano. Upitana kako to da ne zna ko je organizator ovih skupova, Brnabić je na Prvoj tv rekla da "ne mora baš o svemu da priča". Na insistiranje da li to znači da ima neke informacije, s obzirom na to da je ranije rekla da je u proteste umešan i strani faktor, Brnabić je odgovorila potvrdno: “Svakako da imam informacije, mi smo rekli da veliki deo u svemu