Rajan: Malo verovatno da korona uskoro bude iskorenjena

RTV pre 3 sata | Tanjug

ŽENEVA - Malo je verovatno da će korona virus u skoro vreme biti iskorenjen, izjavio je predstavnik Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Majk Rajan.

"Trenutno je vrlo mala verovatnoća da će virus biti eliminisan. Postoje vrlo posebna okruženja u kojima se to može dogoditi, npr. ostrvske države, ali čak i one rizikuju ponovni uvoz virusa'', rekao je Rajan novinarima u Ženevi. On je podsetio na primer Danske, koja je skoro iskorenila virus, ali je on opet došao iz inostranstva. ''Dakle, uvek postoji rizik", rekao je Rajan, prenosi Rojters. Iz SZO je ranije danas saopšteno da su njeni stručnjaci otputovali u Kinu