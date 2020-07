Haos na demonstracijama u Maliju: Opustošeno i razlupano sedište stranke predsednika, stradalo već 11 ljudi! (video)

Kurir pre 5 sati

Demonstranti u Maliju opustošili su zgradu koja pripada političkoj partiji predsednika Ibrahima Bubakara Keita, iako je on ispunio jedan od njihovih glavnih zahteva time što je raspustio Ustavni sud.

Prema navodima očevidaca, do nereda je došlo kada su se ljudi vraćali sa sahrana osoba koje su poginule tokom političkih demonstracija proteklih dana. In Mali, the protests to remove the 75 year old President Ibrahim Boubacar Keïta have continued. We wish the people of Mali well in their struggles!!! #Africa pic.twitter.com/cqyWWpOf14 — Joseph Kalimbwe (@joseph_kalimbwe) July 12, 2020 Samo nekoliko sati ranije, predsednik je u televizijskom obraćanju saopštio da je