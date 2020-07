Vremenska prognoza - 20. jul

RTS pre 3 sata

Ujutro i pre podne jos ponegde uz umerenu oblačnost, tokom dana povratak leta i suncano vreme. Jutarnja temperatura od 10 stepeni, najviša do 28 stepeni. Beogradjani zeljni sunca uzivace sutra u letnjem vremenu na 27 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 19.07.2020. Nedelja Do kraja dana promenljivo oblačno i sveže, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 90% 20.07.2020. Ponedeljak Toplije. Ujutro i pre podne umereno oblačno. Posle podne pretežno sunčano. Vetar slab