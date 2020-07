Novi sistem za borbu sa korona virusom u Švedskoj

Danas pre 4 sata | Piše: FoNet

Švedska zdravstvena agencija objavila je danas da menja svoja uputstva za praćenje kontakata zaraženih korona virusom tako da će to u većoj meri raditi upravo oni koji su pozitivni na koronu, javlja Rojters.

Portparolka švedske agencije navela je kako je puno bolje da pojedinci sami kontaktiraju osobe koje su potencijalno zarazili, umesto da to kao dosad čine zvanične institucije vlasti. Ona je naglasila da se to neće odnositi na one koji su obolele koji su u teškom stanju da to učinili, kao i da će vlasti u pojedinim slučajevima imati diskrecioni pravo praćenja kontakata. Novi sistem koji najavljuje Švedska razlikuje se od strategije većine zemalja u kojima vlasti