Kad upozorenja ne vrede: U Vašingtonu porast broja obolelih od korone, gradonačelnica naredila: Obavezno nošenje maski napolju

Blic pre 4 sata

Gradonačelnica Vašingtona Mjurijel Brauzer izdala je danas izvršno naređenje kojim je obavezno nošenje maski napolju.

Brauzer je rekla da naredba uključuje kazne za one koji se ogluše o to pravilo, prenosi AP. Ograničeni izuzeci se odnose na decu mlađu od tri godine, ljude koji "aktivno jedu ili piju" i na one koji vežbaju napolju i ne nalaze se u blizini drugih ljudi. Brauzer mesecima upozorava sugrađane da nose maske napolju kada socijana distanca nije moguća. Nakon što je epidemiološka kriva u Vašingtonu uspešno zaravnjena, broj novih slučajeva ponovo je počeo da raste, a danas