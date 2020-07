Ljajić: Oporavak našeg turizma moguć tek od marta 2021.

RTV pre 12 minuta | Tanjug

BEOGRAD - O oporavku srpskog turizma možemo da govorimo tek od marta sledeće godine, izjavio je danas ministar turizma Rasim Ljajić, koji je dodao da je skoro nemoguće porediti brojke iz ove godine sa brojkama iz bilo koje prethodne godine kada je u pitanju turizam.

Ljajić je podsetio da smo u januaru imali 28 odsto rast broja noćenja stranih gostiju, a u februaru 18 odsto, ocenivši da su to bili neverovatni rezultati. "To je sve ukazivalo da ćemo imati odličnu turističku godinu, ali desilo se šta se desilo i usledio je drastičan pad. U aprilu je to bilo 95 odsto manje ostvarenih noćenja stranih gostiju, u maju 94 odsto nego što je bilo prošle godine", kazao je Ljajić gostujući na TV Pink. Dodaje da se pokušava da se to