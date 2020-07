Sutra u Srbiji sparno, pljuskovi, grmljavina, grad

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i sparno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, ponegde i gradom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pljuskovi će ujutro i pre podne biti u severnim krajevima, a do kraja dana i u ostalim delovima zemlje. Vetar ujutro umeren i jak jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviša dnevna od 25 do 31. U Beogradu promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, uz mogućnost pojave grada. Vetar umeren i jak, jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni u slabljenju. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna