Jeziva tragedija na čukarici: Polio se benzinom i zapalio u stanu! To je izazvalo požar u zgradi (Kurir TV)

Kurir pre 6 sati

Danas je oko 13.30 izbio požar u stambenog zgradi u Ulici obalskih radnika na Čukarickoj padini, a život je izgubio S.V, koji je imao oko 80 godina.

Kako Kurir saznaje, S.V. se zapalio, što je i izazvalo požar u zgradi. Supruga sa kojom je nesrećni čovek živeo, otišla je u komšiluk, a on je rekao da će kasnije ići da prošeta. Umesto toga, ostao je u stanu, uzeo kantu benzina i zapalio se. Njegova žena je dementna, dok je on nedavno operisao kičmu, a onda bio na oporavku u banju i još se kretao uz pomoć štaka. Dece nisu imali, što to ga je, prema rečima poznanika, godinama deprimiralo. Pre nekoliko dana su ih