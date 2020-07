Dok je matoru udarao sanjin bivši: Otkriveno gde je Stankovićeva bila i šta je za to vreme radila

Blic pre 1 sat | A. V.

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Jovana Tomić Matora pretučena je večeras, nešto posle 20 sati, kada je iz jednog prestoničkog restorana krenula kući.

Kako piše Pink.rs, bivši dečko Sanje Stanković, inače Matorine bivše devojke, fizički ju je napao ispred jednog prestoničkog restorana, gde je došlo do tuče. Za to vreme Sanja Stanković se opuštala uz nargilu i to objavila na svom Instagramu, očigledno ne sluteći kakav haos se dešava između njene bivše devojke i bivšeg dečka. Podsetimo, Matora se odmah oglasila nakon što je javnost saznala za nemili događaj i istakla da je besna zbog svega što se dogodilo večeras.